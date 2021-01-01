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पुलिस की कार्रवाई:नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान काटे

मोहाली2 घंटे पहले
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  • रुपए मांगने पर पीड़ित ने विजिलेंस को दी शिकायत

जिले में ट्रैफिक पुलिस की ओर से 32वां ट्रैफिक सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान शहर में जगह-जगह वाहन चालकों की ओर से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स के बाहर उम्मीदवारों के साथ नामांकन भरने आए सैकड़ों वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियां नो पार्किंग एरिया में पार्क कर दी थी।

जिसपर दैनिक भास्कर की ओर से खबर प्रकाशित करके ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस की ओर से अपनी गलती सुधारते हुए सुबह से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काॅम्प्लेक्स के बाहर नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने 15 ऐसी गाड़ियों को टो करके थाने पहुंचाया जो कि दफ्तर के बाहर नो पार्किंग एरिया में पार्क थी।

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