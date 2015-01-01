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अभियान:सेक्टर-68 में पर्यावरण शिविर लगाकर किया गया जागरूक

मोहालीएक घंटा पहले
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दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीपक व कलश का उपयोग किया जाना चाहिए।
  • पॉलीथिन लिफाफे को प्लास्टिक की खाली बोतलों में डाला जा सकता है

हरियावल पंजाब संस्था ने सामाजिक कार्यकर्ता पवनजीत कौर की अगुवाई में सेक्टर 68 में एक पर्यावरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के निवासियों को पर्यावरण की देखभाल करने के लिए जानकारी दी गई। पवनजीत कौर के पति शिंदर पाल सिंह कंबोज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 68 के अध्यक्ष हैं, और पिछली बार वह नगर निगम के पार्षद थे। इस बार उनका वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और इस बार पवनजीत कौर के चुनाव लड़ने की उम्मीद है।

इस अवसर पर हरियावल पंजाब के सदस्य बृजमोहन जोशी, आदर्श कुमार, आचार्य इंदरमणि त्रिपाठी, उमा कांत तिवारी, मोहन रावत ने कहा कि अगर हर व्यक्ति पेड़ लगाने का संकल्प ले तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पॉलीथिन लिफाफे को प्लास्टिक की खाली बोतलों में डाला जा सकता है और इसका इस्तेमाल कई तरह से प्लास्टिक कचरे से पृथ्वी को बचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीपक और कलश का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने अब तक 20 हजार पौधे लगाए हैं।

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