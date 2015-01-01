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वारदात:शादीवाले घर से चुराए 30 लाख, 2.65 लाख वापस देने के बाद नौकरानी गायब

मोहाली2 दिन पहले
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  • 10 दिन बाद भी मटौर पुलिस नहीं ढूंढ पाई महिला को, जांच पर उठ रहे सवाल

मटौर पुलिस 10 दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी सुनीता को पकड़ नहीं पाई है। सुनीता मेड थी, जिसने फेज-7 में शादी वाले घर से अलमारी में रखे 30 लाख रुपए चुरा लिए थे। मटौर पुलिस स्टेशन में कोठी मालिक बुजुर्ग शेर सिंह ठाकुर की शिकायत पर सुनीता के खिलाफ चोरी का केस भी दर्ज किया गया है। एएसआई लखविंदर सिंह की अगुआई में बनी पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए काम कर रही है।

यह है मामला

हिमाचल के रहने वाले शेर सिंह ठाकुर फेज-7 में रहते हैं। उनकी बेटी डॉक्टर हैं और बेटी की शादी हाल ही में हुई। शेर सिंह ठाकुर ने बताया कि बेटी की शादी के लिए उन्होंने पैसे जोड़े हुए थे जोकि बैंक से निकाल लिए थे। लेकिन उनके डॉक्टर दामाद ने शादी में कोई भी चीज लेने से साफ मना कर दिया।

उनके काफी पैसे बच गए थे और शादी से बचे पैसे व जो बेटी को शगुन आया था, वह घर की अलमारी में रख दिया था ताकि शादी होने के बाद वह सारे पैसों को बैंक में बेटी के नाम पर ही जमा करवा देंगे। पूरा परिवार शादी के लिए अपनी कोठी में सुनीता नाम की मेड को छोड़कर मैरिज पैलेस चले गए।

शादी होने के बाद जब शेर सिंह पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए जाने लगे तो पैसे गायब थे। शेर सिंह ने जब सारे पैसे गायब पाए और पूरे घर में इसका शोर पड़ा तो सब का शक सीधा मेड सुनीता पर गया। सुनीता को पूछा तो वह मुकर गई।

जब पुलिस को शिकायत देने की बात आई तो डर के मारे उसने घर में छिपाए 2 लाख 65 हजार रुपए परिवार को दे दिए। उसने बताया कि बाकी पैसे कहीं छिपा रखे हैं और पैसे लाने की बात कहकर वह वहां से निकल गई। परिवार ने उस पर विश्वास कर उसको अकेले जाने दिया। सुनीता कोठी से निकाली और फिर वापस नहीं आई। अब सुनीता 27 लाख 35 लाख लेकर अंडर ग्राउंड है और पुलिस तलाश कर रही है।

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