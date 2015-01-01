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कोरोना के नियम टूटे:छठ महापर्व पर ढलते सूर्य को अर्घ्य देने उमड़ा जनसैलाब

मोहाली2 घंटे पहले
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जीरकपुर
  • मोहाली, जीरकपुर, डेराबस्सी में लोगों ने नहीं रखी दो गज की दूरी, आज उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य
  • 1 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए एक स्वच्छ घाट तक नहीं बना पाए जिम्मेदार

लोक, आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ के मद्देनजर कोरोना काल के बावजूद मोहाली, डेराबस्सी व जीरकपुर में शुक्रवार को लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा-अर्चना की। लोग छठ पूजा में जरूरत मुताबिक हर छोटी से छोटी चीज जुटाने में लगे हैं। हालांकि बाजार में थोड़ा बहुत महंगाई का असर भी है, लेकिन पूजा के लिए सूप, डाला समेत फलों आदि की दिनभर खरीदारी होती रही।

हजारों परिवारों की आस्था के प्रतीक इस महापर्व पर पूजा-अर्चना के लिए कई जगहों पर स्वच्छ पानी का एक भी घाट नहीं बना था। प्रशासन द्वारा कोई प्रबंध न किए जाने से लोग गंदे पानी में लोग पूजा-अर्चना करने को मजबूर हैं।

उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड समेत अन्य प्रदेशों से प्रवासी परिवारों की लगातार बढ़ती तादाद के चलते इस पर्व पर स्थानीय दुकानदार भी जमकर कारोबार कर रहे हैं। नारियल, सूप छाज, गन्ना, सिंगाड़े, शकरकंदी समेत फल वालों की पौ बारह है।

4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में वीरवार को नहाए खाए के बाद 18 नवंबर को खरना और 19 नवंबर को भगवान भास्कर को पहला और 20 नवंबर को सायंकालीन अर्घ्य प्रदान किया, जबकि अंतिम अर्घ्य आज अरुणोदय में दिया जाएगा। खरना के बाद छठ वर्ती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखे हैं।

शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी अधिक तादाद में लोग छठ महापर्व करने नदी, झील व तालाब किनारों पर पहुंच रहे हैं।

कीचड़ वाले पानी में खड़े होकर की पूजा, प्रशासन को कोसा

(मनोज राजपूत) डेराबस्सी हलके में प्रवासी लोगों खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों की आबादी तीन दशकों में बढ़कर एक लाख से भी अधिक हो गई है। इनमें प्रवासी श्रमिकों के अलावा औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत नौकरीपेशा की तादाद सबसे अधिक है।

3 दशकों से यह लोग छठ का महापर्व मनाते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अर्घ्य की सुविधा के लिए कभी कोई बंदोबस्त नहीं किए। अपने स्तर में ही लोग बहते पानी के नदी-नालों के किनारे जाकर पूजा-अर्चना करते नजर आते हैं, जबकि साफ पानी की झील और तालाब हलके में नदारद हैं।

स्वच्छ पानी का एक भी घाट नहीं: पूर्वांचल सभाएं...

पूर्वांचल की विभिन्न सभाओं के प्रभारियों में जतिंदर सिंह, सुनिल मिश्रा, विजय सिंह, डीके मिश्रा व अजीत चौधरी ने बताया 36 घंटे के उपवास के दौरान पूजा अर्चना करने के लिए डेराबस्सी हलके में कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। नदी नाले अधिक सूख चुके हैं और जहां पानी बहता है, वह दूषित और गंदा है। प्रशासन के साथ कई बार यह मामला उठाया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सियासी नेताओं की नजर वोट बैंक तक सीमित रही, कभी किसी ने स्वच्छ घाट तक का बंदोबस्त नहीं किया, जबकि पंचकूला में घग्गर किनारे और चंडीगढ़ में सेक्टर-42 की झील की साफ-सफाई समेत घाट का बंदोबस्त किया जाता है। उन्होंने पुरजोर मांग की है कि परिवार की महिलाओं के लिए स्वच्छ पानी के घाट की व्यवस्था की जाए।

मामला नोटिस में नहीं, हर संभव उपाय करेंगे: एसडीएम...

इस घाट में साफ-सफाई के अलावा रोशनी और सुरक्षा प्रबंध भी मुकम्मल किए जाने जाने चाहिए, ताकि श्रद्धालु परिवारों को पूजा-अर्चना में किसी प्रकार की कोई दिक्क्त न आए। इस बाबत डेराबस्सी एसडीएम कुलदीप बावा ने कहा कि मामला उनके नोटिस में नहीं आया। वह शनिवार को अर्घ्य से पहले उपयुक्त घाट, साफ-सफाई व पुलिस सुरक्षा का भी समय रहते बंदोबस्त कराने की कोशिश करेंगे।

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