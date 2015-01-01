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हादसे में मौत:यादगारी गेट बनाने के लिए  एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

खरड़एक घंटा पहले
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खरड़ के वार्ड नंबर-12 के डेअरिंग कम्युनिटी वैलफेयर सोसाइटी (डीसी ग्रुप) द्वारा आज एसडीएम खरड़ हिमांशु जैन के साथ मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपा गया।

इस संबंध में ग्रुप सदस्यों में जतिंदर धारा, सुखजीत कपूर, नवप्रीत कम्बोज़, परिक्षित व अन्यों ने बताया कि खरड़ हलके की निवासी एवं स्वर्गीय अमनप्रीत कौर सिद्धू (पायलट) जिसकी पिछले साल प्रशिक्षण के दौरान प्लेन क्रैश हो जाने के चलते दर्दनाक मौत हो गई थी।

ग्रुप के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त काॅलोनी में उक्त पायलट के नाम का एक यादगारी गेट बनवाया जाए।

इन लोगों ने बताया कि एक छोटे से गांव के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपनी आंखों में पायलट बनने का सपना संजोए अमनप्रीत कौर बराड़ ट्रैनिंग पर गई थी कि उसकी हादसें में मौत हो गई थी। प्रशासन द्वारा उक्त यादगारी गेट बनवाना ही अमनप्रीत कौर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस मौके पर एसडीएम ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि वह इस बारे में जरूर विचार करेंगे व इस नेक कार्य काे पूरा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर विचार किया जाएगा।

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