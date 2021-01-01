पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लोगो को सचेत:हादसे में मां-बेटी की जान गई, फिर ऐसा एक्सीडेंट न हो इसलिए लगवाई रंबल स्ट्रिप

मोहाली2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
मोहाली | एयरपोर्ट रोड पर गुरुद्वारा सिंह शहीदां से राधा स्वामी लाइट पॉइंट पर लगाई यलो लाइन्स ताकि हादसा न हो। - Dainik Bhaskar
मोहाली | एयरपोर्ट रोड पर गुरुद्वारा सिंह शहीदां से राधा स्वामी लाइट पॉइंट पर लगाई यलो लाइन्स ताकि हादसा न हो।
  • एयरपोर्ट रोड पर गुरुद्वारा सिंह शहीदां से राधा स्वामी लाइट पॉइंट पर लगाई यलो लाइन्स

सड़क पर चलते हुए आपके सामने कहीं भी आपको रोड पर यलो लाइनें दिखें तो आप सावधान हो जाएं और अपने वाहन की स्पीड को कम कर लें। क्योंकि वो यलो लाइनें (रंबल स्ट्रिप) आपको सावधान करने के लिए ही लगाई गई हैं। इसी तरह की यलो लाइनें गमाडा की ओर से एयरपोर्ट रोड पर गुरुद्वारा सिंह शहीदां से राधा स्वामी लाइट पॉइंट की अेार जाने वाले जेड कर्व मोड़ पर लगाई गई हैं।

ताकि वाहन चालक इस जेड कर्व मोड़ से पहले ही अपने वाहनों की गति कम कर लें और सड़क हादसे का शिकार होने से बच सकें। हालही में इस मार्ग पर एक सड़क हादसे में मां व बेटी दोनों की मौत हो गई थी। जिसके चलते एसएसपी मोहाली की ओर से पूरे मार्ग का दौरा किया गया था। जिसके बाद उन्होंने इस मार्ग पर जेड कर्व मोड़ से लोगों को सावधान करने के लिए कहा था। जिसपर अब गमाडा की ओर से जेड कर्व मोड़ से पहले यलो लाइन लगाई गई हैं।

क्या है यलो लाइन का मकसद...
इस बारे में जानकारी देते हुए अवॉएड एक्सिडेंट एनजीओ के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह ने बताया कि यलो लाइन (रंबल स्ट्रिप) लगाने का मकसद वाहन चालक को सावधान करना है। इसे यलो कलर में इसलिए लगाया जाता है कि वाहन चालक इसे दूर से देखकर ही सावधान हो जाएं।

जब वाहन चालक इसके ऊपर से क्रॉस करता है तो उसका वाहन हलका सा जंप भी करता है। यह भी वाहन चालक को सावधान करके उसकी स्पीड कम करने का ही इशारा करता है। अगर यहां पर वाहन चालक अपने वाहन की स्पीड कम कर लेता है तो हादसा होने से बच जाता है। इसके लिए शहर में कई जगह ऐसी यलो लाइन्स लगवाई जाएंगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser