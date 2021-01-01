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आरोप:न ग्रांट जारी हुई और न ही काम हुआ, गुमराह करने के लिए रखे नींव पत्थर

मोहाली5 घंटे पहले
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  • यूथ अकाली दल के अध्यक्ष रमनदीप सिंह बावा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप-

शहर में कांग्रेस की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर अकाली दल आक्रामक हुआ है। इस बार नगर निगम से मिली जानकारी को आधार बना कर कांग्रेसी मंत्री पर धावा बोला गया है। सेक्टर-68 में स्थित पंचम सोसायटी को मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के लेटर पेड के जरिए 21 लाख रुपए की ग्रांट देने की बात कही गई है।

जब नगर निगम से इस सोसायटी को ग्रांट दिए जाने की आरटीआई से जानकारी मांगी गई तो पता चला कि इस सोसायटी को कोई ग्रांट नहीं दी गई है। यूथ अकाली दल मोहाली के अध्यक्ष रमनदीप सिंह बावा की ओर से बताया गया कि कैबिनेट मंत्री बिना वजह से लोगों को गुमराह करने के लिए विकास का डिंढोरा पीट रहे हैं और नींव पत्थर रख रहे हैं।

जाली पत्र जारी कर लोगों को विकास के जाल में फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता एवं पूर्व पार्षद कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि शहर में हो रहे विकास से अकाली बोखला गए हैं और वे मंत्री द्वारा करवाए जा रहे विकास को हजम नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आधी-अधूरी जानकारी के पत्र लोगों के सामने पेश कर चुनाव में उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अकाली दल के अपने ही लोग उन्हें छोड़ कर भाग चुके हैं। अब अकाली दल ने लोगों को गुमराह करने का बीड़ा उठाया हुआ है।

रमनदीप सिंह बावा ने बताया कि उन्होंने 18 दिसंबर 2020 काे नगर निगम को एक राइट टू इंफर्मेशन (आरटीआई) डाल कर जानकारी मांगी थी कि सेक्टर-68 की पंचम सोसायटी में विकास कार्यों के लिए कितने की ग्रांट जारी की गई। विकास कार्य करवाने के लिए कौन-कौन से टेंडर जारी किए गए और वहां पर किए जा रहे विकास कार्य किस स्टेज पर हैं।

बावा ने बताया कि नगर निगम की ओर से उनकी आरटीआई के जवाब में उन्हें जो पत्र भेजा है उसमें साफ किया गया कि नगर निगम की ओर से सेक्टर-68 की पंचम सोसायटी में कोई ग्रांट ही जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि कैबिनेट मंत्री सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

निगम ने आरटीआई में दिया जवाब, कोई ग्रांट जारी नहीं हुई...

बावा ने बताया कि नगर निगम की ओर से 28 जनवरी 2021 को लेटर जारी करते हुए कहा गया है कि आपकी ओर से 18 दिसंबर 2020 को जो जानकारी मांगी गई थी उसके विषय में ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार सेहत परिवार भलाई विभाग के मंत्री की ओर से पंचम सोसायटी सेक्टर-68 में विकास कार्यों के लिए कोई भी ग्रांट जारी नहीं की गई है।

स्वास्थ्य विभाग के लेटर पैड पर बताया गया 21 लाख की ग्रांट जारी हुई...
यूथ अकाली दल के अध्यक्ष बावा ने कहा कि उनके पास स्वास्थ्य विभाग के लेटर पेड पर छपा हुआ वो पत्र भी है जिसमें लिखा है कि सेक्टर-68 की पंचम सोसायटी में विकास कार्यों के लिए सोसायटी के अध्यक्ष की ओर से ग्रांट की मांग की गई थी।

पत्र में बताया गया है कि सोेसायटी के अध्यक्ष की ओर से वहां पर 14 लाख 93 हजार रुपये पेवर ब्लॉक लगाने के लिए, 4 लाख 89 हजार रुपये एलईडी लाइट्स लगाने के लिए तथा 1 लाख 26 हजार रुपये पार्क को डेवलप करने की बात की गई थी। जिसपर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोसायटी में विकास कार्य करवाने के लिए कुल 21 लाख 8 हजार रुपये की ग्रांट जारी करने का दावा किया है।

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