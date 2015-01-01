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बयान:कोई भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा: सिद्धू

मोहालीएक घंटा पहले
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विधानसभा क्षेत्र मोहाली का कोई भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। हर गांव की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। ये विचार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा व्यक्त किए गए। सिद्धू ने सेक्टर-77 (सोहाना) में भगत आसा राम बैदवान की समाधि पर समारोह को संबोधित करते हुए।

इस दौरान सिद्धू ने धन राशि का एक चेक गांव के पंचायत को सौंपा। उन्होंने कहा कि भगत आसा राम जी पुढ़ क्षेत्र की धरोहर थे और उनकी विरासत को संरक्षित करने का समय आ गया था। उन्होंने कहा कि यहां एक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें भगत आसा राम की सुनाई गई कहानियों/किस्सों को आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाएगा।

सिद्धू ने प्रीतम रुपल द्वारा लिखित और पंजाबी संगीत नाटक अकादमी पंजाब कला भवन, चंडीगढ़ से पुधि अखाड़ा के गायक चरण सिंह दयालपुरी द्वारा लिखित पुड़ी अखाड़ा (प्रस्तुति और संदर्भ) पुस्तक प्रस्तुत की। केसर सिंह सुहाना ने इस पुस्तक में भगत आसा राम से संबंधित कहानियों को प्रकाशित करने में सहायता की। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में बात करते हुए सिद्धू ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, गांवों में सरकारी स्कूल भवनों का निर्माण शहर में निजी मॉडल स्कूल भवनों के समान सुंदर और आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा था।

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