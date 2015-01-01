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नगर निगम चुनाव:अब वार्डबंदी की नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

मोहालीएक घंटा पहले
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  • अकालियों ने कहा, सरकार ने जवाब देने से पहले ही नोटिफिकेशन की, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 6 जनवरी तक जवाब देने को कहा था

नगर निगम चुनाव को लेकर लोकल बॉडीज विभाग की ओर से जो नई वार्डबंदी की नोटिफिकेशन की गई है उसे लेकर अकाली दल के पूर्व पार्षदों ने हाईकोर्ट के निर्देशों की उल्लंघना करार देते हुए याचिका दायर कर कार्रवाई करने की मांग की है।

पार्षदों का कहना है कि उनके द्वारा जो याचिका शहर की वार्डबंदी को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई थी उसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 6 जनवरी तक पंजाब सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन लोकल बॉडीज विभाग की ओर से कोर्ट के इन निर्देशों को दरकिनार करते हुए जवाब देने से पहले ही वार्डबंदी की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इसे पूर्व पार्षदों द्वारा कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन माना गया है।

इसी के चलते उन्होंने कोर्ट में दायर की गई याचिका के साथ एक एप्लीकेशन देकर इस उल्लंघन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। कोर्ट ने इस एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए मंगलवार का समय निर्धारित किया है।

बता दें अकाली दल के पूर्व पार्षद परविंदर सिंह सोहाना तथा अन्य पार्षदों की ओर से हाईकोर्ट में वार्डबंदी बिना नियमों तथा अकाली पार्षदों को निशाना बनाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी।

इस याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट की ओर से सरकार को 6 जनवरी तक का नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद अकाली दल ने अनुमान लगाया था कि अब कोई भी वार्डबंदी को लेकर प्रक्रिया नहीं की जाएगी, लेकिन लोकल बॉडीज विभाग की ओर से बनाए गए वार्डबंदी बोर्ड की ओर से वार्डबंदी का नक्शा पास करने की प्रक्रिया और उस पर एतराज लेने के बाद इस वार्डबंदी को अंतिम रूप देते हुए इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी, ताकि चुनावी प्रक्रिया को आगे शुरू किया जा सके।

जिस दिन नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसी दिन से अकाली दल की ओर से बैठक कर इसे कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करार दिया गया। क्योंकि 6 जनवरी को जवाब देना था इससे पहले कार्यवाही करना कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करने वाली है।

मामले की सुनवाई मंगलवार काे हाेगी

अकाली दल का कहना है कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी न तो नियमों को मान रही है और न ही हाईकोर्ट के निर्देशों का ही पालन कर रही है। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों का दमन कर नगर निगम चुनाव जीतना चाहती है।

उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने अपना आचरण न बदला तो अकाली दल हर प्रकार से इसका जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। फिलहाल मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी है।

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