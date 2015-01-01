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धुंध के चलते ट्रक से टक्कर:सड़क दुर्घटना में एक की मौत, मामला दर्ज

खरड़एक घंटा पहले
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झारखंड में साइकिलों की डिलीवरी देने जो रहे खरड़ के गांव झंजेड़ी निवासी व्यक्ति के कैंटर की धुंध के चलते हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टक्कर हो जाने के कारण मौत हो गई।

इस संबंध में उसके घरवालों के ब्यान पर खरड़ पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध धारा 304ए के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की है।

इस संबंध में पुलिस के अनुसार गांव झंजेड़ी निवासी शमशेर सिंह अपने कैंटर पर साइकिलों की डिलीवरी देने के लिए गत दिवस झारखंड जा रहा था कि जब वह चनवा घाटी के निकट पहुंचा तो धुंध होने के चलते कुछ दिखाई न देने के कारण हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे उसका कैंटर टकरा गया।

जिस दौरान दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए शमशेर सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में बनारस के निकट उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा इस संबंध में अज्ञात चालक के विरुद्ध जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए संबंधित थाने में अगली कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है।

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