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चर्चित केस:सीए अरुण हत्याकांड में शामिल महिला कॉन्स्टेबल का बर्खास्तगी का ऑर्डर जारी

मोहाली2 घंटे पहले
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(विनीत राणा) मोहाली पुलिस की महिला कॉन्स्टेबल स्टीफन ने सीए अरुण शर्मा के हत्या के केस में अपनी मां पुष्पिंदर कौर के साथ मिलकर अपने मंगेतर भवजीत सिंह गिल उर्फ सनी को विदेश भेजने में प्लानिंग की थी। फरीदाबाद के ही संदीप खरब नाम के व्यक्ति से स्टीफन ने भवजीत का पहले आधार कार्ड और वोटर कार्ड मकान नंबर 1574 सेक्टर-23 संजय कॉलोनी फरीदाबाद नाम मनप्रीत के नाम पर बनवाया। पुलिस के अनुसार दिल्ली रोहिणी के रहने वाले गगन नाम के शख्स ने स्टीफन को संदीप खरब से मिलाया था।

संदीप खरब ने जाली दस्तावेज और पासपोर्ट तैयार करने के लिए तीन लाख 70 हजार रुपए लिए थे। इसलिए अब इस मर्डर केस में भवजीत गिल के साथ-साथ सिटी खरड़ पुलिस स्टेशन में भवजीत की मंगेतर कम गर्लफ्रेंड मोहाली पुलिस की बर्खास्त कांस्टेबल स्टीफन प्रीत स्टीफन की मां पुष्पिंद्र कौर को भी गुनहगारों को पनाह देने की धारा के तहत इस केस में नामजद किया है।

एसएचओ सिटी खरड़ भगवंत सिंह ने बताया कि दोनों मां बेटी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस केस में पुलिस ने आरोपियों की मदद करने वाले चार अन्य लोगों को भी नामजद किया है। जिनमें दिल्ली और फरीदाबाद के रहने वाले संदीप खरब, गगन तथा भवजीत गिल के छोटे भाई चैरी गिल और मुल्लांपुर के गांव के रहने वाले शख्स तथा एक गुरमुख सिंह नाम के व्यक्ति भी शामिल है।

एसएचओ भगवंत सिंह ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है आरोपी भवजीत गिल तथा बलजीत चौधरी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर जनता चौक में रहने वाले सीए 62 साल के अरुण शर्मा के घर पर जो फायरिंग की थी वह मुल्लांपुर के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। यानि कि वह लाइसेंसी पिस्टल थी। इसलिए पुलिस ने इस लाइसेंस धारक मुल्लांपुर के रहने वाले व्यक्ति को भी इस मर्डर की एफआईआर में नामजद किया है।

मर्डर के बाद बलजीत चौधरी कोलकाता, गिल फरीदाबाद भाग गया था...

आरोपियों ने जिस दिन सीए अरुण शर्मा का मर्डर किया उस दिन भवजीत गिल का खन्ना में जन्मदिन मना कर खरड़ आए थे। आरोपी मर्डर करने के बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी से वापस गए और वहां से इस गाड़ी में बलजीत चौधरी कोलकाता निकल गया था, जबकि भवजीत की मंगेतर स्टीफन ने फरीदाबाद आने के लिए उसको अपनी गाड़ी एक गुरमुख सिंह नाम के व्यक्ति के पास भेजी थी।

यह गुरमुख सिंह ही भवजीत को फरीदाबाद लेकर गया था। स्टीफन ने अपनी मां के साथ मिलकर यहां पर आरोपी भवजीत का पहले जाली दस्तावेज और फिर उनके आधार पर पासपोर्ट बनवा दिया था। इसी पासपोर्ट पर बलजीत दो बार टूरिस्ट वीजा पर दुबई से आया गया था।

कनाडा भागने की फिराक में थे स्टीफन और भवजीत...

एसएचओ भगवंत सिंह ने बताया कि बलजीत गिर के साथ-साथ उसकी मंगेतर स्टीफन भी कनाडा भागने वाली थी। इसके लिए दोनों की तैयारी हो गई थी और 9 नवंबर को पहले स्टीफन को जयपुर एयरपोर्ट से एलओसी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

स्टीफन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने भवजीत को भी पकड़ लिया। मोहाली पुलिस पहले ही स्टीफन को सस्पेंड कर चुकी थी और उसके बाद उसकी एलओसी जारी हो गई थी। पुलिस को शक था कि स्टीफन कहीं विदेश का भाग जाए इसलिए पुलिस ने पहले ही उसकी जारी करवा दी थी।

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