पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सीए अरुण हत्याकांड:महिला कॉन्स्टेबल का बर्खास्तगी का ऑर्डर जारी

मोहाली12 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

महिला कॉन्स्टेबल स्टीफन ने सीए अरुण के हत्या के केस में अपनी मां पुष्पिंदर कौर के साथ मिलकर मंगेतर भवजीत सिंह को विदेश भेजने में प्लानिंग की थी। फरीदाबाद के ही संदीप खरब नाम के व्यक्ति से स्टीफन ने भवजीत का पहले आधार कार्ड और वोटर कार्ड मकान नंबर 1574 सेक्टर-23 संजय कॉलोनी फरीदाबाद नाम मनप्रीत के नाम पर बनवाया।

पुलिस के अनुसार दिल्ली रोहिणी के रहने वाले गगन नाम के शख्स ने स्टीफन को संदीप खरब से मिलाया था। संदीप खरब ने जाली दस्तावेज और पासपोर्ट तैयार करने के लिए 3 लाख 70 हजार रुपए लिए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें