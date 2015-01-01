पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

डिस्क सील:रात 1 बजे पार्टी, न मास्क न दूरी, भीड़ इकट्ठी कर नाइट पार्टी करने वाले क्लब हिप्नोटिक के मालिक पर केस

जीरकपुर/मोहाली4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना काल में कोविड-19 के सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा कर नाइट पार्टीज करने वाले ढकोली के हिप्नोटिक नाइट क्लब को पुलिस ने सील कर दिया है।

ढकोली पुलिस ने नाइट क्लब के मालिक दविंदर सिंह के खिलाफ कोविड-19 महामारी के समय में नाइट पार्टी रखने और लोगों की भारी भीड़ जुटाने को लेकर केस दर्ज कर दिया है।

ढकोली पुलिस स्टेशन के एसएचओ नरपिंदर सिंह ने कहा कि एसएसपी मोहाली सतिंदर सिंह के निर्देशाअनुसार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस देर रात गश्त कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि पंचकूला रोड पर हिप्नोटिक क्लब में कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो रहा है और नाइट पार्टी देर रात तक आयोजित की जा रही है।

नियमों के अनुसार डिस्क को रात 12 बजे तक खोला जा सकता था। पुलिस ने रात 1 बजे छापा मारा तो नाइट पार्टी चल रही थी। पुलिस ने क्लब के मालिक दविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

कोरोना से बचने के लिए नहीं किए थे पूरे इंतजाम

एसएचओ नरपिंदर सिंह ने कहा कि जांच करते हुए पुलिस ने जब पिछले कुछ दिनों में क्लब में आयोजित नाइट पार्टियों की सीसीटीवी देखी तो सामने आया कि पार्टियों के दौरान कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था।

पार्टियों के दौरान न तो सामाजिक दूरी और न ही मास्क का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में कोरोना महामारी के फैलने का और भी ज्यादा खतरा बन जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें