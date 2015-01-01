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धान की खरीद:धान की फसल के एवज में किसानों को किया भुगतान

मोहालीएक घंटा पहले
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जिले में किसानों द्वारा मंडियों में धान की खरीद के लिए देय 419.58 करोड़ रुपए की राशि में से किसानों को 396.27 करोड़ की राशि जारी की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी मोहाली गिरीश दयालन ने कहा कि धान की 100 प्रतिशत खरीद पूरी हो चुकी है और 99 प्रतिशत भुगतान हो चुका है।

डीसी ने कहा कि अभी तक 02 लाख 22 हजार 720 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा था और खरीद एजेंसियों द्वारा 02 लाख 22 हजार 720 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। खरीदे गए धान में से 02 लाख 19 हजार 018 मीट्रिक टन धान का भुगतान किया गया था। उन्होंने कहा कि जिले में धान की फसल की खरीद/भुगतान/भुगतान समय पर और निर्बाध तरीके से हो रहा है और किसानों द्वारा लाया गया अनाज खरीदा जाएगा।

डीसी ने किसानों से धान के पुआल और उसके अवशेषों में आग लगाने के लिए नहीं बल्कि खेतों में इसका प्रबंधन करने की अपील की। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुआल जलाने से भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है और इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य को भी खतरा होता है।

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