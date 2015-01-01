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कार्रवाई:त्योहारों के चलते पुलिस व हेल्थ टीम ने ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर की सरप्राइज चेकिंग

मोहालीएक घंटा पहले
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  • शराब के ठेकों के अहातों पर भी की गई छापेमारी, नहीं मिले फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से खाना परोसने के लाइसेंस

त्योहारों के चलते लोगों का शहर के बाजारों में आना जाना काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों की तरफ से बाजारों में जाकर ढाबों तथा रेस्टोरेंट्स पर खाने-पीने का रुझान भी हर बार की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन ढाबा तथा रेस्टोरेंट्स मालिक लोगों को अच्छी क्वालिटी का खाना परोसे और उनकी सेहत के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न करें।

इसको लेकर हेल्थ विभाग की तरफ से भी अपनी कमर कस ली गई है। वीरवार को हेल्थ विभाग की तरफ से पुलिस टीम को अपने साथ लेकर शहर के अलग-अलग मार्केट में स्थित ढाबों तथा रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी की गई। इस दौरान हेल्थ टीम की तरफ से फेज 5 के मार्केट में स्थित शराब के ठेके में अहाते पर छापेमारी की गई।

वहां पर लोगों को परोसा जाने वाला सामान चेक किया गया। साथ ही उनसे फूड एंड सप्लाई की तरफ से दिए जाने वाले लाइसेंस दिखाने को कहा गया लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी लाइसेंस मौजूद नहीं था। जिस पर हेल्थ विभाग की तरफ से अहाते मालिक को 15 दिन का नोटिस जारी किया है। वहीं इसके अलावा टीम की तरफ से इसी मार्केट में स्थित अन्य ढाबों तथा रेस्टोरेंट्स में चेकिंग की गई।

अच्छी क्वालिटी का खाना परोसें, समय-समय पर होगी सरप्राइज चेकिंग
ढाबों तथा रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी करते हुए डिस्टिक हेल्थ अफसर डॉक्टर सुभाष कुमार की तरफ से इन ढाबों तथा रेस्टोरेंट्स के मालिकों से अपील करते हुए कहा गया कि त्योहारों के चलते भारी संख्या में लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। इसलिए लोगों कि सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छी क्वालिटी का खाना ही परोसा जाए।

किसी की भी सेहत के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ विभाग की टीमें लगातार समय-समय पर सरप्राइज चेकिंग करती रहेंगी। चेकिंग के दौरान अगर कहीं पर भी कोई खामियां पाई जाती हैं तो हेल्थ विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

15 दिन का नोटिस दिया, जवाब देना होगा
डिस्टिक हेल्थ अफसर डॉक्टर सुभाष कुमार ने बताया कि वीरवार को की गई सरप्राइज चेकिंग के दौरान जहां पर भी कुछ खामियां पाई गई थी उन्हें 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साथ ही उनसे ऐसी व्यवस्था के बारे में जवाब मांगा गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में नोटिस दिया जाता है अगर उसके बाद भी खामियों को दूर न किया जाए तो फिर सैंपल लेकर सख्त कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजों में अच्छी क्वालिटी के सामान का उपयोग किया जाए और जहां पर खाने-पीने की चीजें तैयार की जाती है वहां पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। फेस्टिवल सीजन में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं होगा और ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

हेल्थ विभाग का कोई कर्मचारी रिश्वत मांगे तो फोन कर करें शिकायत
भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हुए डिस्टिक हेल्थ अफसर ने कहा कि जिले में अगर कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी किसी भी दुकान पर जाकर रिश्वत की मांग करता है या फिर हेल्थ विभाग की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को रुकवाने की एवज में पैसों की मांग करता है तो इसको लेकर सीधा उन्हें उनके फोन नंबर 9876643047 पर कॉल करके इसकी शिकायत की जाए।

उन्होंने कहा कि अगर लोग सही हैं तो उन्हें रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो रिश्वत देकर भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सरप्राइज चेकिंग के दौरान खामियां पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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