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त्योहारी सीजन:गलत पार्क की गई गाड़ियों को पुलिस उठाकर ले गई

मोहालीएक घंटा पहले
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  • त्योहारों के सीजन के चलते शहर की मार्केट्स की पार्किंग फुल हो गई है। ऐसे में मार्केट में खरीदारी करने आए लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही। यही कारण है कि लोग सड़क किनारे रॉन्ग साइड गाड़ी पार्क करने को मजबूर है। पुलिस अब रॉन्ग पार्क गाड़ियों को उठाकर थाने ले जा रही है।

त्योहारों के सीजन के चलते शहर की मार्केट्स की पार्किंग फुल हो गई है। ऐसे में मार्केट में खरीदारी करने आए लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही। यही कारण है कि लोग सड़क किनारे रॉन्ग साइड गाड़ी पार्क करने को मजबूर है। पुलिस अब रॉन्ग पार्क गाड़ियों को उठाकर थाने ले जा रही है।

व्यापार मंडल ने भी पुलिस प्रशासन से अपील की थी कि मार्केट के आसपास की खाली जगह को त्योहारों के दिनों में पार्किंग बना दिया जाए ताकि वाहन चालकों को सड़क पर अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड खड़ा करने का मौका ही न मिले, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया।

दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस रॉन्ग साइड गाड़ियों को इंपाउंड करने का काम कर रही है। डीएसपी ट्रैफिक गुरइकबाल सिंह ने बताया कि पहले ही मार्केट के दुकानदारों तथा आसपास रहने वाले लोगों को 1 सप्ताह के लिए आग्रह कर चुके हैं कि अपनी दुकानों के आगे रॉन्ग साइड गाड़ियां पार्क न करने दें, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर रॉन्ग साइड गाड़ियां पार्क हो रही हैं।

सर अभी-अभी तो मार्केट गया था प्लीज छोड़ दो ना...सड़क पर गाड़ी पार्क कर मार्केट में गए एक व्यक्ति की गाड़ी को पुलिस ने जैसे ही ट्रेन से टो किया उसी समय गाड़ी का मालिक मौके पर पहुंच गया और उसने कहा कि मार्केट में पार्किंग फुल थी आने-जाने के लिए जगह नहीं थी एक सामान लेना था इसलिए गाड़ी को कुछ समय के लिए ही सड़क किनारे खड़ा करके चला गया।

इस बार गलती हो गई है छोड़ दो आगे से नहीं होगी लेकिन पुलिस ने कहा कि सड़क पर गाड़ी खड़ी करना अपराध है इसलिए उसका चालान कर दिया गया। पुलिस वाहनों का चालान तो कर रही है, लेकिन लोगों के लिए सुविधाएं नहीं हैं तो लोग क्या करें इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है।

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