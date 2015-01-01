पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विद्युत सप्लाई बाधित:बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त, 4 दिन सप्लाई होगी प्रभावित

मोहालीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तरफ से खुदाई के दौरान सन्नी एन्क्लेव ग्रिड को जाने वाली अंडर ग्राउंड 66 केवी बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पावरकॉम के अधिकारियों ने बताया कि बिजली की अंडर ग्राउंड लाइन प्रभावित होने के चलते 8 से 11 नवंबर तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सन्नी एन्क्लेव के सेक्टर-123, 124 तथा 125 के अलावा गांव झंडपुर, फतुल्लापुर, मनाना, झामपुर, ढस्का में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें