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क्रियान्वयन:फेज-4 में पेड़ों की प्रूनिंग करवाई

मोहालीएक घंटा पहले
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नगर निगम की तरफ से फेज 4 में पेड़ों की प्रूनिंग का काम करवाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता रुपिंदर कौर रीना ने कहा कि मौसम में बदलाव होने के चलते एरिया में बढ़ रहे पेड़ो की प्रूनिंग का काम करवाया गया है।

उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले एरिया में पेड़ों की प्रूनिंग का काम करवा दिया जाए ताकि सर्दी में लोगों के घरों में धूप प्रभावित न हो।

उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से आग्रह किया गया था। जिसके बाद उन्होंने निगम कमिश्नर कमल कुमार गर्ग को एरिया में पेड़ो की प्रूनिंग का काम करवाने के निर्देश दिए है और एरिया में काम शुरू करवा कर लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

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