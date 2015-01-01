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तैयारी:शहर में पेड़ों की प्रूनिंग का काम शुरू

मोहालीएक घंटा पहले
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शहर में मौसम ने करवट ले ली है और सुबह-शाम ठंड का एहसास होने लगा है। इसी को देखते हुए शहर में पेड़ों की प्रूनिंग का काम भी शुरू करवा दिया गया है। ताकि सर्दी के मौसम में बड़े हुए पेड़ धूप को प्रभावित न कर सकें। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बलजीत कौर ने बताया कि नगर निगम कमिश्नर कमल कुमार गर्ग से आह्वान कर फेज 5 वार्ड नंबर 7 में बड़े हुए पेड़ों की प्रूनिंग का काम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एरिया के लोगों की तरफ से बड़े हुए पेड़ों की प्रूनिंग करवाने के लिए कहा जा रहा था ताकि आगे आने वाले सर्दी के मौसम में लोगों के घरों में आने वाली धूप पेड़ों के चलते प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग को पूरा करते हुए पहल के आधार पर वार्ड नंबर 7 में पेड़ों की प्रूनिंग करवा दी गई है। वार्ड वासियों द्वारा पेड़ों की प्रूनिंग होने पर आभार जताया गया।

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