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बैठक:निगम चुनावों को लेकर रामगढ़िया सभा ने बैठक कर किया विचार विमर्श

मोहाली2 दिन पहले
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नगर निगम मोहाली चुनाव गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं और रामगढ़िया समुदाय भी इन चुनावों के संबंध में सक्रिय हो गया है। रामगढ़िया सभा (रजि.) मोहाली के अध्यक्ष सतविंद्र सिंह भामरा की अध्यक्षता में रामगढ़िया समुदाय की एक विशेष बैठक के दौरान, जहां आगामी नगर निगम चुनावों में समुदाय को अधिकतम प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया था।

यह भी चर्चा की गई थी कि समुदाय यदि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है, तो रामगढ़िया समुदाय उस व्यक्ति को शरीर, मन और धन के साथ अपने वार्ड में मदद करेगा। सभा के महासचिव ने कहा कि बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि जहां समुदाय का एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगाा।

बैठक के दौरान यह कहा गया कि समुदाय का कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने में रुचि रखता है और किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है, वह मदद के लिए रामगढ़िया सभा में आवेदन कर सकता है।

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