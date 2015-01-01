पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धार्मिक आयोजन:श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर होगा धार्मिक कार्यक्रम

खरड़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खालसा सीनियर सेकंडरी स्कूल खरड़ में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में धार्मिक समारोह का आयोजन होगा जिस संबंध में प्रबंधक कमेटी की एक विशेश बैठक का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया।

जिस मीटिंग में विशेष तौर पर पहुंचे एसजीपीसी के पूर्व मैंबर भजन सिंह शेरगिल्ल, प्रिंसीपल जसबीर सिंह धनोआ ने बताया कि स्कूल में 28 नवंबर को सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करने के उपरांत श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होंगे और 29 नवंबर को सुबह 10 बजे नगर कीर्तन सजाया जाएगा।

स्कूल, प्रबंधक कमेटी व शहर निवासियों के सहयोग के साथ 30 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे। उसके उपरांत भाई लखविंदर सिंह के रागी जत्थे, ज्ञान निर्मल सिंह मोहाली वाले, ज्ञानी सुखदेव सिंह रतनागर, ढाडी जत्था ज्ञानी गुरदेव सिंह कोमल सहित अन्य जत्थे हाजिरी लगवाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें