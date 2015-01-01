पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राहत:39 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है सड़कों की मरम्मत का काम

मोहाली2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
काम पूरा होने के बाद एरिया के लोगों को राहत मिलेगी।
  • एरिया के लोगों की तरफ से मरम्मत करवाने की मांग की जा रही थी

चुनावी मौसम को लेकर शहर में विकास कार्यों पर क्रेडिट लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से संबंधित नेता अपने अपने वार्ड में विकास कार्यों पर अपना श्रेय लेकर अपनी पीठ थपथपा ने में लगे हुए हैं। इसी मुहिम के दौरान फेज 5 के कनाल हाउस में सड़कों की  मरम्मत का काम शुरू करवाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस कमेटी शहरी मोहाली के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह ने कहा कि इस काम पर 39 लाख रुपए खर्च होंगे।

इस अवसर पर मुकेश बंसल, बृजेश कपिला, कुलवंत सिंह, परमिंदर सिंह, आशु भंडारी, एएस गिल, पुष्पिंदर नट, इकबाल सिंह, स्वर्ण सिंह और फेज-5 रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

वहीं इस दौरान जसप्रीत गिल ने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से एरिया के लोगों की तरफ से सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर उनकी तरफ से कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के समक्ष समस्या को उठाया गया था।

जिसके बाद सिद्धू के निर्देशों पर नगर निगम की तरफ से अब लाखों रुपए की लागत से एरिया में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करवाया है। उन्होंने बताया कि काम पूरा होने के बाद एरिया के लोगों को भारी राहत मिलेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें