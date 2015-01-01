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लाइट खराब:फेज-11 के पब्लिक पार्क में छाया अंधेरा, पिछले 4 दिन से अंधेरा

मोहालीएक घंटा पहले
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फेज-11 पब्लिक पार्क में पिछले 4 दिन से अंधेरा छाया हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए एरिया निवासी सुरिंदर सिंह ने बताया कि पिछले 4 दिन से पारस के आधे एरिया में लाइटें खराब पड़ी हैं, जिस कारण शाम होते ही पार्क पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है।

उन्होंने बताया कि आजकल मौसम बदलने का चलते अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। इसलिए 7:00 बजे ही पार्क का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ नजर आता है। इसको लेकर उनकी तरफ से कई बार नगर निगम के अधिकारियों को भी कॉल करके इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम की तरफ से इसे ठीक करवाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए हैं।

एरिया निवासी सुरिंदर सिंह ने बताया कि शाम के समय बच्चों को मजबूरन अंधेरे में ही खेलना पड़ता है। जिससे हादसा के होने का डर बना रहता है।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि शाम के समय एरिया के कई बुजुर्ग भी पार्क में सैर करने के लिए आते हैं।

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