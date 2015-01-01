पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

वाहन पार्किंग की परेशानी:दुकानदारों ने घेरी पार्किंग, लोग खुले में वाहन पार्क करने के लिए हो रहे मजबूर

मोहालीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
दुकानदारों ने पार्किंग एरिया में लगाए टेंट, लोगाें को पार्किंग में हो रही परेशानी। फेस्टिवल सीजन में अब बढ़ने लगी दिक्कत।
  • सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर बुरा हाल, पुलिस ने यहां अभियान चलाकर दुकानदारों को दी थी सख्त हिदायत

त्योहारों के मद्देनजर शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए डीएसपी ट्रैफिक गुरइकबाल सिंह ने 2 दिन पहले सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर रॉन्ग पार्किंग खड़ी गाड़ियों के चालान कटवाए थे। बकायदा दुकानदार को समझाया गया था अपने शोरुम के आगे की पार्किंग में ही ग्राहकों की गाड़ियां लगाएं।

लेकिन कई दुकानदारों ने डीएसपी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए पार्किंग एरिया में काफी लंबे चौड़े टेंट लगाकर जगह घेर ली है। यह वही जगह है जहां पर वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियां पार करनी होती है लेकिन अब मजबूरन वाहन चालकों को सड़क पर रॉन्ग साइड गाड़ियां पार करनी पड़ रही है। कई दुकानदारों ने पार्किंग एरिया में टेंट लगाए हैं जो कि नगर निगम की एंटी इंक्रोचमेंट टीम को दिखाई नहीं दे रहे।

शनिवार को छुट्टी होने के कारण दुकानदारों ने इसका फायदा उठाया। एंटी इंक्रोचमेंट टीम को इस बारे पता भी था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पार्किंग एरिया में लगे दुकानदारों के यह अवैध टेंट व हो रखी एंक्रोचमेंट को नहीं हटवाया। अब इसको नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे या मिलीभगत इस पर कई सवाल खड़े होते हैं।

रेलिंग से करीब 40 फुट आगे तक कर रखा था कब्जा

बात करें शहर की मुख्य फेज 3बी2 मार्केट की तो यहां पर कई दुकानदारों ने एंक्रोचमेंट कर रखी थी। एंक्रोचमेंट भी ऐसी मानो रेलिंग से 40 से 50 फुट आगे तक का सारा एरिया टेंट लगाकर घेरा हुआ था। टेंट के बाहर तक दुकानदारों ने समान सजाया हुआ था। इस सम्मान के आगे ग्राहक खड़े हुए थे। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है।

एक दुकानदार ने यदि पार्किंग एरिया में इतना लंबा चौड़ा टेंट लगाया है तो उस जगह पर ग्राहकों की कितनी गाड़ियां पार्क हो सकती थी। जितना एक दुकानदार ने टेंट लगाकर एंक्रोचमेंट की हुई थी उतनी ही गाड़ियां सड़कों पर कतार में रॉन्ग साइड पार्क थी। या यू कहां जा सकता है 10 से 12 गाड़ियां जितनी जगह दुकानदार ने अवैध रूप से कब्जा रखी थी।

बरामदे में चलने की जगह न होने के कारण लोग पार्किंग एरिया से होकर जा रहे थे: ऐसा मात्र चुनिंदा दुकानदारों ने ही किया हुआ था। या यू कहां जा सकता है उन दुकानदारों पर नगर निगम के एंटी इंक्रोचमेंट टीम के सदस्यों का हाथ था उन लोगों ने ही पार्किंग एरिया में अवैध कब्जा किया हुआ था। इसके अतिरिक्त मार्केट में किसी ने भी टेंट नहीं लगाया था। यदि नगर निगम में इनकी पर्ची काटी होती तो अधिकतर दुकानदार पर्ची कटवा कर अपना टेंट लगाते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई दुकानदार ने बरामदे में जरूर अपना सामान लगाया हुआ था जिस कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी आ रही थी।

छुट्टी का फायदा उठा रहे थे कुछ दुकानदार
शनिवार सुबह से ही कुछ दुकानदारों ने पार्किंग एरिया में अवैध कब्जे किए हुए थे उनको पता था कि शनिवार की छुट्टी होने के कारण नगर निगम एंटी इंक्रोचमेंट टीम यहां पर नहीं आएगी। क्योंकि रविवार भी छुट्टी के कारण टीम घर पर ही होगी।

ऐसा नहीं कि नगर निगम को इसके बारे पता नहीं था नगर निगम के कुछ अधिकारियों को इस बारे पता था लेकिन उन्हें फिर भी अवैध कब्जे नहीं हटाए। ऐसा मात्र फेस 3बी 2 की ही मार्केट में ही था। इसके अतिरिक्त शहर की अन्य किसी मार्केट में ऐसे कब्जे बहुत कम थे।

रॉन्ग साइड गाड़ियां पार्क नहीं होने देंगे। जिन दुकानदारों ने मार्केट में टेंट लगाकर अवैध कब्जे किए और पार्किंग जगह रोक रखी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गुरइकबाल सिंह, डीएसपी ट्रैफिक मोहाली

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें