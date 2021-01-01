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वैक्सीनेशन:एसएसपी और एडीसी ने वैक्सीन लगवाकर की फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए शुरुआत

मोहाली2 घंटे पहले
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वैक्सीनेशन - Dainik Bhaskar
वैक्सीनेशन

जिले में कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सिनेशन का दूसरा चरण बुधवार को सिविल अस्पताल फेज-6 में शुरू किया गया। इस दौरान एसएसपी मोहाली सतिंदर सिंह, एडीसी जनरल आशिका जैन और एडीसी डी राजीव गुप्त की ओर से सबसे पहले कोरोना वैक्सिनेशन लगवाई गई। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल स्टाफ को वैक्सिनेशन लगाने का जो 100 फीसदी का लक्ष्य रखा गया था।

उसे केवल 38 फीसदी ही पूरा किया गया था। जबकि बाकी के हेल्थ वर्कर्स कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे ही नहीं आए थे। वहीं अब दूसरे चरण में कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए दूसरे चरण में 8621 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सिनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य विभाग की कोविन पाेर्टल पर 8621 फ्रंटलाइन वॉरियर्स की ओर से वैक्सीनेशन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड किया है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स की वैक्सिनेशन शुरू करने के पहले दिन कुल 54 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई है।

इस दौरान डीसी मोहाली गरीश दयानल ने जिले के सभी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स से अपील की है कि कि वे कोरोना के खातमे के लिए टीकाकर्ण करवाने के लिए जरूर आगे आएं, ताकि जल्द से जल्द कोरोना महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके।

डीसी हुए थे कोरोना पॉजिटिव...
फ्रंटलाइन वॉरियर्स की टीकाकर्ण मुहिम की शुरुआत के दौरान डीसी मोहाली गरीश दयालन की ओर से कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई गई है। इसपर डीसी ने कहा कि नियमों के अनुसार कोरोना वैक्सीन उस व्यक्ति को नहीं लगाई जा सकती जो कि एक महीने के अंतर्गत कोरोना पॉजिटिव आया हो। इसलिए वो हालही में कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें फिलहाल कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति नहीं दी है।

वैक्सीन बिलकुल भी पेनफुल नहीं...
एसएसपी सतिंदर सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अपना अनुभव सांझा करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन बिलकुल भी पेनफुल नहीं था। उन्होंने कहा कि वो टीकाकर्ण करवाने के बाद 30 मिनट अस्पताल के ही ऑब्जरवेशन रूम में बैठे और उसके बाद वे सीधा अपनी ड्यूटी पर चले गए। जहां पर उन्होंने सारा दिन काम किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट उन्हें महसूस नहीं हुआ है।

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