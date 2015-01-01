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निर्देशों मे लोच:पूरी रात लिस्टें तैयार होती रही, शाम को डीसी ने एतराज का समय बढ़ाया

मनोज जोशी | मोहाली2 दिन पहले
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चुनाव के लिए वोटर लिस्टें की जा रही हैं तैयार।
  • अब 23 तक वोटर लिस्टों पर जता सकेंगे एतराज, 17 को होगी डिस्प्ले

नई वार्डबंदी के अनुसार तैयार की जाने वाली वोटर लिस्टों पर लोगों को एतराज जताने के लिए हफ्ते का समय और मिल गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के हस्तक्षेप के बाद डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से एतराज जताने की डेट 23 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले आखिरी तिथि 16 दिसंबर थी। वहीं वोटर लिस्टें सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए भी समय मिल गया है।

16 दिसंबर तक लिस्टें तैयार होंगी। 17 दिसंबर तक आम पब्लिक के लिए वोटर लिस्टें सार्वजनिक स्थानों तक लगाई जा सकेंगी। एतराजों का निपटारा 30 दिसंबर को हाेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 5 जनवरी तक जारी की जाएगी। दरअसल, नगर निगम चुनाव के लिए नई वार्डबंदी की गई है।

इसके चलते वोटर लिस्टें भी नए सिरे से तैयार की जानी है, मगर अभी तक लिस्टें तैयार नहीं हो पाई है। 10 दिसंबर तक वोटर लिस्टें सार्वजनिक स्थानाें पर लगाई जानी थी। वोटर लिस्टें सार्वजनिक न होने पर अकाली दल और भाजपा की ओर से मामला स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचाया।

अकाली भाजपा के नेताओं की ओर से पिछले 5 दिनों से एसडीएम दफ्तर तथा नगर निगम कार्यालय में नई वार्डबंदी सर्वे के अनुसार तैयार की गई वोटर लिस्ट की जानकारी मांगी जा रही है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं मिली है।

वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव सोहाना के एक प्राइवेट कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रशासनिक स्टाफ तथा बूथ लेवल अफसर पिछले कई दिन से वोटर लिस्ट तैयार करने में जुटे हुए थे।

रातों-रात छपाई जा रही हैं लिस्टें...

अकाली-भाजपा के सूत्रों की मानें तो प्रशासन की ओर से स्टेट इलेक्शन कमीशन के दबाव के चलते अब वोटर लिस्ट को तैयार करने के साथ-साथ अब उनकी छपाई का काम भी किया जा रहा है। सोमवार रात तक वोटर लिस्ट बनाने का काम कर दिया गया था जिन्हें मंगलवार को छपवाने के लिए भेजा गया है।

सूत्रों के अनुसार ये लिस्टें इसलिए प्रिंट करवाई जा रही हैं और पूरा अमला इस काम में जुटा हुआ है ताकि एतराज देने के दिन इन लिस्टों को पब्लिक प्लेस पर डिस्प्ले कर दिया जाए ताकि जो सवाल उठ रहे हैं उनको भी लिस्ट के साथ ही दफन कर दिया जाए।

अकाली दल वोटर लिस्ट के मामले में हाईकोर्ट में दायर करेगा याचिका

अकाली दल की ओर से वोटर लिस्ट को लेकर जो एतराज स्टेट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में दिया गया था उसके बावजूद भी आज एतराज देने के 1 दिन पहले तक किसी भी पब्लिक प्लेस और सरकारी दफ्तर में लिस्ट नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं की गई।

स्टेट इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद लिस्ट को पब्लिक ना करने के मामले को अकाली दल की ओर से शक की निगाह से देखा जा रहा है और सर्वे की तरह इसमें भी हेराफेरी तथा मतों में फेरबदल करने की आशंका जताई जा रही है। अकाली नेता आरपी शर्मा ने कहा कि वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

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