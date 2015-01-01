पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लोग हो रहे जागरूक:मोहाली में दिवाली की रात कम रहा पटाखों का शोर

मोहाली2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को मान रहे लोग, पिछले चार वर्षों से कम हो रहा प्रदूषण

(मनोज जोशी) मोहाली जिले में पटाखे कम चले इसको लेकर प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पटाखे बेचने से लेकर चलाने तक की समय सीमा तय की गई थी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए लोकल स्तर पर एसएचओ को जिम्मेदार बनाया गया था और एसडीएम को भी निर्देश थे कि वह निर्धारित समय के बाद पटाखे फोड़ने वाल पर कड़ी कार्रवाई करें।

प्रशासन की सख्ती का असर क्या हुआ इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन लोग खुद ही पटाखों से किनारा करने लगे हैं। इसका खुलासा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दिवाली की रात को दर्ज किए गए साउंड पॉल्यूशन सर्वे में साफ दिखाई दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी पटाखे चलाने में आई कमी को एक बड़ा समाज में बदलाव आने की शुभसंकेत के तौर पर देख रहा है।

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो जितना डेसिबल (डीबी) साउंड पॉल्यूशन वर्ष 2019 में हुआ था वर्ष 2020 में भी उसके बराबर ही साउंड पॉल्यूशन दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष भी लोगों ने कम पटाखे चलाए थे। पिछले चार सालों से जिस प्रकार पटाखे कम चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है उसको लेकर लोग अवेयर होते जा रहे हैं।

रेजीडेंशियल एरिया का साउंड पॉल्यूशन डेसिबल में
समय आम दिनों में दीवाली की रात
रात 8 से 9 बजे तक 60.1 डीबी 74.3डीबी
रात 9 से 10 बजे तक 61.2डीबी 75.2डीबी
रात 10 से 11 बजे तक 58.6डीबी 71.8डीबी

कमर्शियल एरिया का साउंड पॉल्यूशन डेसिबल में
समय आम दिनों में दीवाली की रात
रात 8 से 9 बजे तक 68.4 डीबी 72.8डीबी
रात 9 से 10 बजे तक 66.5डीबी 69.6डीबी
रात 10 से 11 बजे तक 65.4डीबी 68.2डीबी

संवेदनशील एरिया का साउंड पॉल्यूशन डेसिबल में
समय आम दिनों में दीवाली की रात
रात 8 से 9 बजे तक 54.6डीबी 59.5डीबी
रात 9 से 10 बजे तक 56.2डीबी 58.4 डीबी
रात 10 से 11 बजे तक 54.2डीबी 56.8डीबी

वर्ष 2019 तथा 2020 का अंतर
एरिया वर्ष 2019 वर्ष 2020
रेजीडेंशियल 73.2 73.7
कर्मिशियल 68.3 70.2
संदेवदनशील 58.08 58.2

निर्धारित डेसिबल साउंड लिमिट एरिया 10 बजे से पहले 10 बजे के बाद रेजीडेंशियल 55 डीबी 45 डीबी कर्मिशियल 65 डीबी 55 डीबी सैंसिटिव 50 डीबी 40 डीबी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें