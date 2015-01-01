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परेशानी:नगर निगम का कार्यकाल भंग हुआ लेकिन पारित किए प्रस्ताव अब तक नहीं हुए पूरे

मोहाली2 दिन पहले
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सड़क टूटी होने के कारण टू व्हीलर वाहन चालक हो रहे परेशान।
  • शहर की सड़कें तोड़ने वाले प्लांट के बड़े वाहनों के खिलाफ निगम ने पारित किया था कार्रवाई का प्रस्ताव

सड़कें तोड़ने वाले हैवी व्हीकल के मिक्सचर प्लांट के मालिकों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को पास करने के बाद भी न तो नगर निगम की तरफ से सड़कें तोड़ने वाले मिक्सचर प्लांटों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और न ही दोबारा से हैवी व्हीकल द्वारा तोड़ी गई सड़कों को मरम्मत करवाया गया है।

हालांकि अब नगर निगम का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है और न ही नगर निगम स्थापित करने के लिए चुनाव करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी पुरानी नगर निगम के कार्यकाल के दौरान पारित किए गए प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आलम यह है कि हैवी विकास के कारण तोड़ी गई सड़कों पर गुजरने वाले रोजाना हजारों वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

निगम भंग हुई लेकिन प्रस्ताव के ऊपर नहीं हुई कार्रवाई: इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में सीमेंट कंपनियों के मिक्सचर प्लांट हैं, जिनके हैवी व्हीकल रोजाना सड़कों से गुजरते हैं और सड़कों को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे मिक्सचर प्लांटों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इन मिक्सचर प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की तरफ से हाउस बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन शहर से नगर निगम भंग हो चुकी है, लेकिन इस प्रस्ताव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इंडस्ट्रियल एरिया में हैं 4 मिक्सचर प्लांट

इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में 4 प्राइवेट कंपनियों के सीमेंट मिक्सचर प्लांट हैं। इन मिक्सचर प्लांटों के हैवी व्हीकल रोजाना कई टन माल लेकर गुजरते हैं जिसके चलते शहर की सड़कों का नुकसान होता है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में मिक्सचर प्लांटों के आसपास की सड़कों को देखा जाए तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है और सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है।

सड़कों पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि वहां पर कोई टू व्हीलर वाहन चालक निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। सड़कों पर गड्‌ढे पड़े होने के कारण कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। कई बार तो बड़े हादसे भी होने से बच चुके हैं। सड़कों की मांग लोगों द्वारा की जा रहा है ताकि लोगों की समस्सया का समाधान किया जा सके।

बिजली के कनेक्शन काटने का प्रस्ताव किया था पारित

नगर निगम की तरफ से शहर की सड़कों को तोड़ने वाले मिक्सचर प्लांटों के हैवी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम की तरफ से हाउस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि शहर में सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले मिक्सचर प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस दिए जाएं।

या तो यह मिक्सचर प्लांट शहर में इनकी द्वारा थोड़ी हुई सड़कों को ठीक करवाएं या फिर नगर निगम को उन सड़कों को रिपेयर कराने के लिए फंड जारी करें। अगर मिक्सचर प्लांट इन दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त नहीं मानते हैं तो नगर निगम इन प्लांटों का बिजली का कनेक्शन काट दें।

पूर्व पार्षद बेदी ने दिया था निगम को पत्र...
शहर के पूर्व कांग्रेसी पार्षद एवं वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह बेदी की तरफ से भी नगर निगम कमिश्नर को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने शहर की टूटी हुई सड़कों का मुद्दा उठाया था और साथ ही विशेष तौर पर मिक्सचर प्लांटों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया था।

बेदी ने कहा था कि मिक्सचर प्लांट के हैवी वाहन सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर इन प्लांटों से ही सड़कों के नुकसान की भरपाई करवाई जानी चाहिए। अगर मिक्सचर प्लांट सड़कों को ठीक नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो प्रभाव नगर निगम ने पारित किया था उस प्रस्ताव का पालन करते हुए इन प्लांटों का बिजली का कनेक्शन काट देना चाहिए।

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