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विरोध प्रदर्शन:कर्मचािरयों ने अपनी मांगों को लेकर लेबर डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर दिया धरना

मोहाली2 दिन पहले
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एम्बुलेंस यूनियन व सीवरेज बोर्ड के कर्मचारियों ने मांगों को उठाया।

पावरकॉम और ट्रांसको कॉन्ट्रेक्ट एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स एंड लेबर यूनियन, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन पंजाब और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन कर्मचारी यूनियन पंजाब ने संयुक्त रूप से अपने परिवारों के साथ लेबर डायरेक्टर पंजाब के कार्यालय के सामने धरना दिया। विरोध में था।

इस रोष धरने में वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड, 108 एम्बुलेंस, स्वास्थ्य निगम के अनुबंधित श्रमिकों के साथ परिवारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर संविदा कर्मियों ने पंजाब सरकार के श्रम विभाग से संबंधित प्रबंधन और श्रम मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।

इस अवसर पर पावरकॉम और ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लॉइज यूनियन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बलिहार सिंह, शेर सिंह खन्ना, गुरप्रीत सिंह गुरि, लखवीर सिंह कटारिया और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के साथ कर्मचारियों ने श्रम विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की।

छंटनी को स्थायी रूप से रद्द करने, निर्धारित श्रमिकों की बहाली, दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को प्रतिपूरक रोजगार का प्रावधान, जो पावरकॉम प्रबंधन द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है, के बारे में लिखित निर्णय थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों और सोसाइटियों द्वारा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड में कर्मचारियों को लूटा जा रहा है।

कच्चे कर्मचारी 15-20 साल से जलापूर्ति और सीवरेज योजनाओं पर काम कर रहे हैं लेकिन उनके लिए श्रम विभाग द्वारा एक भी कानून लागू नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि ठेकेदारों को बाहर रखा जाए और विभाग द्वारा सीधे भर्ती किया जाए। इस बीच, 108 एम्बुलेंस यूनियनों और सीवरेज बोर्ड के कर्मचारियों ने बड़ी भागीदारी के साथ अपनी मांगों को उठाया।

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