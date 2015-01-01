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पुलिस अधिकारियों का सम्मान:कोरोना में समाज सेवा का काम करने वालों को किया सम्मानित

मोहाली4 घंटे पहले
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कोरोना काल के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना इस महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए समाज सेवा का काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फेज 1 पुलिस स्टेशन के एसएचओ मनफूल सिंह को सिरोपा डालकर तथा उन्हें कोरोना काल में अपनी ड्यूटी के साथ-साथ समाज सेवा करने के लिए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

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