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कोरोना अपडेट:तीन मरीजों की मौत, 101 संक्रमित मिले, 134 ठीक हुए

मोहाली2 दिन पहले
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मोहाली जिले में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। वहीं, महामारी के कारण मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मंगलवार को मोहाली में 134 कोरोना मरीज महामारी को हराकर ठीक हुए जबकि 101 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 मरीजों की महामारी के कारण मौत हुई है।

डीसी मोहाली गिरीश दयालन ने बताया कि नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 17 हजार 169 पर पहुंच गया है। इस महामारी को पूरी तरह से हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 14 हजार 747 हो गई है।

कोविड-19 महामारी के कारण अब तक जिले में 318 लोगों की मौत हो चुकी है। 2104 मरीज फिलहाल एक्टिव हैं, जिन का इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीमों के निगरानी में करवाया जा रहा है। मंगलवार को डेराबस्सी से 6, ढकोली से 6, खरड़ ब्लॉक से 15, कुराली से 5 और मोहाली शहरी एरिया से 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

जिले में 100 से अधिक केस आने से हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों की परेशानी फिर बढ़ गई है। कुछ समय से लगातार कम आ रहे केसेज के चलते अधिकारियों ने राहत की सांस ली थी।

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