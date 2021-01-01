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परेशानी:अवैध पार्किंग रोकने में ट्रैफिक पुलिस हो रही लगातार नाकाम

मोहाली5 घंटे पहले
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शहर में नो पार्किंग की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा लोग अपने वाहन मार्केट के बाहर मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे पार्क करते हैं। जिसके चलते शाम के समय सड़कों पर वाहनों का रश ज्यादा होने के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन जाती है।

इस सब के बावजूद शहर में नो पार्किंग को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। वाहन चालक बिना किसी डर के अपने वाहन सड़कों किनारे खड़े करते हैं लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी नो पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़े करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जिसके चलते इन दिनों शहर में सड़कों किनारे नो पार्किंग की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है।

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