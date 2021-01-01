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जागरूकता अभियान:ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को किया गया जागरूक

मोहाली5 घंटे पहले
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31 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जनवरी में पूरे देश में एक सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा इस बार 7 दिन की जगह पूरा 30 दिन तक मनाया जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि ज्यादा से ज्यादा वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। ताकि सड़कों पर होने वाले हादसांे में कमी लाई जा सके। क्यांेकि नियमों का उल्लंघन करने वाले ही सबसे अधिक हादसे करते हैं और अगर हर वाहन चालक नियमों की पालना करें तो हादसे कम हों।

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