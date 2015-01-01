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हादसा:रॉन्ग साइड आ रहे ट्रॉले ने टेम्पो को मारी टक्कर, दो किसानों की मौत

मोहाली2 दिन पहले
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ट्राले की जोरदार टक्कर से टेंपो का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं टक्कर के बाद बजरी से भरा ट्राला सड़क पर ही पलट गया।
  • मरने वालों में एक मोहाली जिले से था, 7 लोग जख्मी, इनमें से 4 चंडीगढ़ रेफर और बाकी स्थानीय अस्पताल में भर्ती
  • मृतकों के आश्रितों को नौकरी, 10-10 लाख देने की मांग
  • बनूड़-लांडरां रोड पर भागोमाजरा के पास हादसा

कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन से वापस लौट रहे किसानों के टेम्पो को एक ट्राॅले ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 9 किसान सवार थे। इनमें से दो किसानों की मौके पर मौत हो गई। तीन किसान मोहाली अस्पताल में एडमिट हैं और 4 चंडीगढ़ रेफर किए गए।

हादसा सोमवार देर रात बनूड़-लांडरां रोड पर भागोमाजरा में हुआ। 16 टायरों वाला ट्राॅला टेम्पो से टकराने के बाद सड़क पर पलट गया और सारी बजरी सड़क पर बिखर गई। जिन किसानों की मौत हुई, उनकी पहचान डडियाना जिला फतेहगढ़ साहिब के 60 साल के सुखदेव सिंह और पोपना जिला मोहाली के 63 साल के कुलदीप सिंह उर्फ दीप के रूप में हुई है।

शनिवार को ही ये अपने साथियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली गए थे। घायलों में रंगिया गांव के महिपाल, सरपंच भाग सिंह, दिलबाग सिंह, पवन कुमार , दर्शन सिंह, मूला राम और टेम्पो ड्राइवर मनप्रीत शामिल हैं। टेेम्पो ड्राइवर की टांग फ्रेक्चर हुई है। प्रारंभिक जांच के आधार पर सोहाना पुलिस ने अज्ञात ट्राॅला चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

उधर, किसान जत्थेबंदियों ने मृतक किसानों के परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। फेज-6 सिविल अस्पताल में भर्ती किसानांे का हाल जानने के लिए सेहत मंत्री एंव विधायक बलवीर सिंह सिद्धू भी अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने किसानों का हाल जानने के बाद एसएमओ को सभी का फ्री इलाज और पूरी सहुलितें देने के निर्देश दिए हैं। कहा कि कैप्टन सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

अंधेरे में रॉन्ग साइड ट्राॅला नजर नहीं आया, हो गई टक्कर

किसान दिलबाग सिंह व भाग सिंह ने बताया कि शनिवार को वे दिल्ली धरने में शामिल होने सिंधु बार्डर गए थे। उन्होंने बताया कि जब टेम्पो बनूड़ से लांडरां हाईवे पर आ रहा था तो भागोमाजरा के पास बजरी से भरा बड़ा ट्राॅला आया। अंधेरा और सड़क में गड्‌ढे होने के कारण टेम्पो चालक को राॅन्ग साइड से आ रहा ट्राॅला नजर नहीं आया और दोनों में टक्कर हो गई।

टेम्पो में 2 किसान आगे बैठे हुए थे और शेष सभी पीछे की सीटों पर बैठे थे। कोई सो रहा था तो कोई अपने साथी से बात कर रहा था। एकाएक जोरदार धमाका हुआ और सब डर गए और देखते ही देखते चिल्लाने की आवाजें आने लगी और टेम्पो पलट गया।

सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। राहगीरों ने जब उनको एक एक कर बाहर निकाला तो रोशनी की किरण दिखाई पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंची, चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुका था। मोहाली के फेज-6 स्थित अस्पताल में हादसे में जख्मी हुए मरीजों का उपचार करता स्टाफ। यहां पर चार लोग उपचाराधीन हैं और बाकी चंडीगढ़ में हैं।

कुंडली बाॅर्डर पर धरने पर बैठे मोहाली के किसान की हार्ट अटैक से मौत
20 दिन से कुंडली बाॅर्डर पर बैठे मोहाली के गांव कंडाला के रहने वाले 74 साल के गुरमीत सिंह की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजकर 50 पर उनके सीने में जोर से दर्द हुआ। जब तक उनके अन्य साथी उनको अस्पताल पहुंच पाते उन्होंने दम तोड़ दिया। 26 नवंबर से लेकर आज तक धरने पर बैठे 10 किसानों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 की टिकरी बार्डर और 4 की कुंडली बार्डर पर मौत की सूचना है।

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