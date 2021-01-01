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पुलिस की कार्रवाई:युवक पर हमला कर लूटपाट करने वाले दोनों आरोपी किए गिरफ्तार

मोहाली5 घंटे पहले
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ड्यूटी से वापस लौट रहे युवक को बहाने से रोककर मारपीट कर उसका मोबाइल और पर्स लूटने वाले 2 आरोपियों को 48 घंटे में पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खरड़ निवासी गुरप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास वारदात में इस्तेमाल की बाइक, कुल्हाड़ी, डंडा, फोन और 150 रुपए बरामद किए हैं।

एसएचओ बलौंगी सर्वजीत सिंह ने बताया कि दोनों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनसे और भी लूटपाट और स्नैचिंग की वारदातें सुलझने की संभावना है। एसएचओ सर्वजीत सिंह ने बताया कि शाही माजरा निवासी करण यादव ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 29 जनवरी की रात को वह अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस घर लौट रहा था।

तभी दाऊं गांव के पास उक्त दोनों आरोपी जोकि बाइक पर थे बहाने से उसके पास आकर रुके और उसके साथ मारपीट करने लगा। आरोपियों ने उसका नया मोबाइल फोन छीन लिया और उसको डरा धमका कर उस पर्स निकाल लिया। जिसमें करीब 2 हजार रुपए और जरूरी दस्तावेज थे।

आरोपियों ने पर्स में पड़ा कैश निकाला और पर्स उसको वापस देकर वहां से फरार हो गए थे। हालांकि अंधेरा होने के कारण वह बाइक का नंबर नहीं पढ़ पाया था। बलौंगी पुलिस ने करण यादव की शिकायत के आधार पर 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ लूटपाट और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था।

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