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  • Uncle Died In An Accident Caused By Overspeed, Then Thought The Speed Limit In Punjab Should Be Increased To 50 From 70 Km Per Hour To Reduce Accidents.

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सम्मान:ओवरस्पीड से हुए हादसे में अंकल की जान गई, तब सोचा पंजाब में स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 करवानी चाहिए जिससे हादसे कम हों

मोहाली5 घंटे पहले
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  • आईएसओ 3900 का कोर्स किया, इंटेग्रेटिड अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई की और पंजाब सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर स्पीड लिमिट ठीक करवाई
  • रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित

वर्ष 1993 में स्कूटर का बहुत ट्रेंड था तो उस समय हाई बीम होने के कारण ट्रैफिक पुलिस चालान काटा करती थी। इसलिए अपने स्कूटर की हेडलाइट को ऊपर से आधा काला पेंट कर उसको लो बीम में बदल दिया। उस समय पड़ोस में किसी के घर हादसे में अंकल की जान चली गई। उनके घर गए तो देखा कि सब रो रहे हैं।

उस दिन मन में आया कि क्यों न कुछ अलग किया जाए ताकि फिर किसी की सड़क हादसे में जान न जा सके। उसके बाद किताबें पढ़नी शुरू की और पहले समझा कि ट्रैफिक रूल्स हैं। ऐसे क्या कारण हैं जिससे सबसे अधिक हादसे होते हैं। इसके बाद सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स से संबंधित पढ़ाई पुरी की। आईएसओ 3900 का कोर्स किया। वर्ल्ड बैंक से ऑनलाइन इंटेग्रेटिड अर्वन प्लानिंग की पढ़ाई की।

इसके साथ जाकर सड़कों को देखना शुरू किया। सड़कों में पड़े गड्ढ़े और टूटी सड़कों को ठीक करने को लेकर संबंधित डिपार्टमेंट में उनको ठीक करवाने के लिए जाने लगे। ऐसा करते हुए वर्ष 2012 में महसूस हुआ कि अपनी एक एनजीओ बनाई जाए और फिर मोहाली के लिए एव्वॉयड एक्सिडेंट नामक एनजीओ बनाई। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने स्पीड लिमिट रिवाइज्ड की, लेकिन वह फायदेमंद नहीं थी।

पंजाब सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी विनी महाजन के साथ मिलकर राज्य में इस रिवाइज्ड लिमिट को ठीक करवाया। इसको 70 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 तक लेकर आए और 2 पहिया वाहन के लिए 40 तक करवाई। सेफ स्कूल जोन को लेकर काम किया। जिले में ब्लैक स्पॉट तलाश किए और हादसे होने का कारण ढूंढे। ऐसे करते हुए सफर अब भी चल रहा है।

वर्ष 2016 में गुड स्मार्टियन को लेकर काम किया। हादसे में घायल को उठाने के लिए लोग डरते थे। कहीं पुलिस के चक्कर में न फंस जाएं। इसलिए इसको लेकर पूरे पंजाब के सरकारी और फिर बाद में प्राइवेट अस्पतालों मंे सरकार की तरफ से बोर्ड लगवाए गए। जिस पर गुड स्मार्टियन को लेकर लिखा था कि हादसे में जख्मी को अस्पताल पहुंचाने वाले से पुलिस पूछताछ नहीं करेगी और न कहीं बुलाएगी।

अस्पताल तुरंत घायल का बिना पैसों के इलाज शुरू करेंगे। हॉस्पिटल इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। जख्मी को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स की मर्जी होगी कि वह अस्पताल रिकाॅर्ड में अपना नाम पता लिखवाना चाहता है या नहीं। ऐसी तमाम जानकारियां उस बोर्ड पर लिखवाई गई ताकि लोग अवेयर हो सकें और हादसे में घायल को तुरंत बिना किसी डर अस्पताल पहुंचाया जा सके।

इसी तरह सेफ स्कूल योजना के तहत सुनिश्चत करवाया गया कि स्कूल के आसपास ट्रैफिक रश न हो। गेट के 25 मीटर दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। यदि स्टूडेंट्स को किसी रैली या प्रदर्शन के लिए लेकर जाना है तो पहले स्कूल प्रबंधन उनके पेरेंट्स से परमिशन लें। बिना परमिशन स्टूडेंट्स को कहीं लेकर नहीं जा सकते।

प्रदर्शन या रैली स्थल पर ट्रैफिक पुलिस के पुख्ता प्रबंध हों आदी कई प्रकार की नियम तय करवाए। 18 जनवरी को 32वां नेशनल सड़क सुरक्षा मंथ का आगाज दिल्ली में केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नीति गड़करी ने किया। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।

पंजाब में स्पीड लिमिट कम करवाने के लिए गड़करी ने राजनाथ सिंह के हाथों गोल्ड ट्रॉफी दिलवाकर सम्मानित करवाया। गुड स्मार्टियन को लेकर नितिन गड़करी ने खुद सिल्वर ट्रॉफी दिलवाई। }जैसा कि एव्वॉयड एनजीओ के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह ने विनीत राणा को बताया

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