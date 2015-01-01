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पुलिस की मानवता:बेहोश युवक को लोगों ने मरा समझा, पुलिसकर्मियों ने बचाया

मोहाली4 घंटे पहले
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पिंजौर के रहने वाले 50 साल के हरमीत सिंह अपनी बहन से फेज-7 में मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने दवाई ली, जिसके बाद उनको पता ही नहीं चला।

बुधवार रात करीब 1:30 बजे राहगीरों ने मटौर पुलिस को इंफॉर्मेशन दी की फेज-7 लाइट पॉइंट के पास एक शख्स गाड़ी में संदिग्ध हालत में गिरा हुआ है। मौके पर ड्यूटी ऑफिसर सिकंदर सिंह तथा हेड कॉन्स्टेबल सहजप्रीत पहुंचे और तुरंत अचेत गिरे शख्स को अस्पताल लेकर गए।

यही नहीं इन दोनों मुलाजिमों ने गाड़ी में पड़ा करीब 60 हजार कैश और करीब सवा लाख रुपए का कॉस्मेटिक का सामान संभालकर घरवालों को सौंपा। वीरवार को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कार चालक हरमीत सिंह सबसे पहले मटौर पुलिस स्टेशन इन मुलाजिमों का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे।

फेज-7 मोहाली में बहन को मिलने आ रहे थे .हरमीत सिंह ने बताया कि वह कॉस्मेटिक का काम करते हैं और बुधवार दिल्ली से सामान लेने के बाद सीधा दिवाली होने के कारण अपनी बहन को मिलने के लिए आ गए थे।

रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने हाईवे किनारे एक केमिस्ट शॉप से दवाई ले ली और उसके बाद मोहाली चल पड़े। मोहाली फेज 7 लाइटों तक पहुंचते-पहुंचते उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह गाड़ी में ही बेहोश हो गए।

इसके बाद जब आंख खुली तो गए अस्पताल में थे। एएसआई सिकंदर सिंह और हेड कांस्टेबल सेहजप्रीत ने बताया कि जिस समय उनको इंफॉर्मेशन मिली उस समय वह पुलिस स्टेशन में थे।

सबसे पहले गाड़ी के स्टेरिंग पर गिरे हरमीत को अस्पताल पहुंचाया और उनकी गाड़ी को लॉक लगाकर एक मुलाजिम को बुलाकर वहां खड़ा कर दिया। ताकि उनके सामान को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।

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