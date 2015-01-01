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ओवरटेक करने का मामला:पुलिस की गाड़ी ओवरटेक करने पर हंगामा, आरोप-पुलिस ने गाली-गलौच की

मोहाली2 घंटे पहले
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पीड़ित परिवार।
  • एयरपोर्ट रोड पर टीडीआई के पास का मामला

इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पर टीडीआई के पास एक ऑल्टो चालक युवक को पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करना महंगा पड़ गया। सफेद रंग की फॉर्चूनर गाड़ी से उतरे एक पुलिस ऑफिसर ने ऑल्टो चालक युवक को उसकी मां-बहन के सामने गालियां देनी शुरू कर दी और उसके बाद अपने गनमैन से गाड़ी के सारे कागजात मंगवा लिए।

जब ऑल्टो सवार इस पीड़ित परिवार ने शोर मचाया तो मुलाजिम गाड़ी की आरसी साथ ले गए और इनको बोले की खरड़ थाने आओ वहां पर गाड़ी चलाना सिखाते हैं। पुलिस मुलाजिमों की इस गुंडागर्दी को लेकर पीड़िता परिवार ने अपने दोस्तों और जानकारों को फोन कर मौके पर बुला लिया और जब सब इकट्ठा हो गए तो कुछ देर बाद मुलाजिम मौके पर आकर उनको उनकी गाड़ी की आरसी लौटा गए।

जिसके बाद यह पूरा मामला शांत हुआ, पीड़ित ने कहा कि गाली-गलौज से वह आहत हुए हैं।

गाड़ी के कागज भी साथ ले गई पुलिस...

ऑल्टो चालक खरड़ निवासी गुरजोत सिंह ने बताया कि वह मोहाली की तरफ से अपने घर को जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पर टीडीआई के पास उनकी गाड़ी का एक सफेद रंग की फार्चूनर गाड़ी ने ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। उसी गाड़ी में से एक नौवाजन निकाला और उसके पीछे उसके गनमैन। इस नौजवान ने बिना किसी कारण उसको मां-बहन की गालियां निकालनी शुरू कर दी।

यही नहीं अपने गनमैन को बोलकर उसकी गाड़ी के सारे कागजात भी ले लिए और जाते हुए कहा कि खरड़ सदर पुलिस स्टेशन आकर आरसी ले जाओ। गुरजाेत व उसकी मां व बहन उस पुलिस ऑफिसर से गालियां निकालने व इस प्रकार से व्यवहार करने का कारण पूछते रहे लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।

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