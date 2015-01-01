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कार्रवाई:तेज रफ्तार से चला रहे थे गाड़ियां, 16 चालकों के पुलिस ने काटे चालान

मोहाली2 दिन पहले
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वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की पालना करें इसके लिए एसपी ट्रैफिक गुरजोत सिंह कलेर ने जिले के सभी ट्रैफिक इंचार्ज को निर्देश दिए हुए हैं। इसी के तहत ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड का नाका लगाया हुआ था। मुलाजिमों ने बताया कि पुलिस ने तीन घंटे के भीतर 16 ओवर स्पीड गाड़ियों के चालान काटे। एसपी ट्रैफिक केलर ने बताया कि कई जगहों पर स्पीड के बोर्ड नहीं लगे हैं, इसलिए वाहन चालक यह भी बहाना लगाते हैं कि उनको स्पीड का नहीं पता। जबकि अधिकतर जानबूझ कर अनजान बन जाते हैं।

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