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निर्देश:विजय कुमार ने कहा -युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों में व्यस्त करना जरूरी

मोहाली2 दिन पहले
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान पंजाब सरकार गांवों और शहरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य जोरों पर है। ये विचार एसएएस नगर के जिला योजना समिति के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा टिंकू ने जिला प्रशासनिक परिसर में अपने कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए।

अध्यक्ष टिंकू ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशों से दूर रखने के लिए गांव के युवा क्लबों और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्लबों को खेल उपकरण उपलब्ध कराने की बड़ी योजना बनाई जा रही है। बैठक के दौरान जिला अनुसंधान अधिकारी प्रेम कुमार ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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