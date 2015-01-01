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ठंड का कहर:14.3 डिग्री: चंडीगढ़ और शिमला का दिन का तापमान रहा बराबर

चंडीगढ़5 मिनट पहले
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  • अभी दो-तीन डिग्री गिरेगा पारा, अगले कुछ दिन सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा

वीरवार सुबह हल्की धुंध थी, लेकिन हवाएं सर्द चल रही थीं। बेशक दिनभर धूप निकलीं, लेकिन धूप से ठंडी हवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के कार्यकारी निदेशक शिवेंदर सिंह ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस अब निकल चुका है।

जहां तक कोहरे का सवाल है तो अगले कुछ दिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा। विजिबिलिटी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। विजिबिलिटी 500 से 1000 मीटर के आसपास रहेगी। दिन में धूप निकलेगी। रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आ सकती है।

शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से सात डिग्री कम रहा। वहीं वीरवार रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग के सेक्टर-39 स्थित मौसम केंद्र वीरवार रात का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा।

ठंड से प्रोटेक्शन भी और प्रोटेस्ट भी...

फेडरेशन ऑफ यूटी इम्प्लॉयज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ की ओर से मांगों को लेकर निगम ऑफिस के आगे धरना दिया गया। शीत लहर चलने के कारण कुछ कर्मचारी हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। काफी देर तक कर्मचारी हाथ उठाकर नारेबाजी करते रहे।

दिन में निकली धूप

वीरवार को चंडीगढ़ में बेशक धूप निकली लेकिन चंडीगढ़ और शिमला का दिन का तापमान बराबर दर्ज किया गया। चंडीगढ़ का दिन का अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री दर्ज किया तो शिमला का भी इतना ही रहा।

आगे ऐसा रहेगा मौसम...

शुक्रवार: सुबह हल्का कोहरा छा सकता है। विजिबिलिटी ठीक रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रह सकता है। न्यूनतम 05 डिग्री रह सकता है। शनिवार: आसमान साफ रहेगा। सुबह और शाम के वक्त हल्की धुंध छा सकती है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री रह सकता है। न्यूनतम 6 डिग्री रह सकता है।

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