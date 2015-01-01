पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड-19:5 अफसरों सहित शहर में 150 संक्रमित, 1 मरीज की मौत; अब तक कुल केस 16472

चंडीगढ़8 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो

फेस्टिवल सीजन के बाद शहर में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। हाउसिंग बोर्ड के ही 4 अफसर पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग, चीफ इंजीनियर राजीव सिंगला और कंप्यूटर प्राेग्रामर उर्वषी कौल पॉजिटिव हो गए हैं। यह अधिकारी सेक्टर-56 की शेड काॅलोनी में रह रहे लोगों को मलोया में किराए पर पक्के मकान देने के काम में जुटे थे।

इसके अलावा एसईआरटी के डायरेक्टर सुरिंदर दहिया भी पॉजिटिव हो गए हैं। सभी अफसर होम क्वारेंटाइन हैं। अभी छठ पूजा में पिछले तीन दिन चली छठ पूजा में हजारों लोग इकट्‌ठा हुए। ऐसे में केस और बढ़ने की आशंका है। शुक्रवार को शहर में कोरोना के 150 नये केस सामने आए हैं।

शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16472 हो गई है। केस बढ़ने के साथ एक्टिव केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दीपावली से पहले जहां शहर के अस्पतालों में बेड खाली होने शुरू हो गए थे। लेकिन दीपावली के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने से एक बार फिर अस्पतालों में बेड को लेकर संकट की स्थित बन गई है।

एक्टिव केस 1121...

शहर में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1121 हो गई है। शुक्रवार को कोरोना वायरस के चलते एक मरीज ने दम तोड़ दिया। इसके साथ कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 255 हो गया है। शुक्रवार को शहर के विभिन्न हॉस्पिटल में एडमिट 133 मरीजों ठीक होकर अपने घरों को रवाना हो गए।

अभी तक 15096 मरीज ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 105 सस्पेक्टेड मरीजों के सेंपल लिए गए। इनकी रिपोर्ट संभवत: शनिवार को आने की संभावना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें