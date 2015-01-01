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कार्रवाई:फाइनेंसर को लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने रिमांड पर लेकर; पूछताछ शुरु की

चंडीगढ़17 मिनट पहले
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फाइल फोटो

31 अक्टूबर रात को फाइनेंसर को चाकू मारकर उससे सोने की चेन लूटने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहाली फेज 11 के रहने वाले 26 साल के मोहित ठाकुर और 28 साल के विजय सिंह रावत के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी गई सोने की चेन को बरामद कर लिया है।

अब पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनका रिमांड हासिल कर उनसे पूछताछ करेगी ताकि क्लियर हो सके कि उनका किसी अन्य आपराधिक वारदात में हाथ तो नहीं है।

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