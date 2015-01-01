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कार्रवाई:रामदरबार में हुए कातिलाना हमले में 2 गिरफ्तार

चंडीगढ़10 घंटे पहले
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वीरवार को रामदरबार में हुए कातिलाना हमले के मामले में सेक्टर-31 थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रामदरबार के साहिल उर्फ कालू और सागर के रूप में हुई है। अब पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है।

इससे पहले वीरवार को बलटाना से अपने घर पहुंचे सूरज पर कुछ लोगो ने हमला कर दिया था। सूरज ने आरोप लगाया था कि उसके सिर पर गंडासी से वार किया गया है। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया था कि हमला डंडों से किया गया था।

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