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महिलाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ:भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुईं 24 महिलाएं, भाजपा का दावा-ये कभी पार्टी में थीं ही नहीं

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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  • कांग्रेस ने किया था दावा-बीजेपी की नीतियों से तंग थीं महिलाएं

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद चंडीगढ़ की राजनीति भी गरमा गई है। एक तरफ जहां बिहार जीत पर भाजपाई कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी कार्यकर्ता चंडीगढ़ में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।

बुधवार को चंडीगढ़ महिला कांग्रेस ने कुछ महिलाओं को पार्टी में शामिल किया था। उस दौरान महिला कांग्रेस ने दावा किया था कि ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चंडीगढ़ महिला कांग्रेस में शामिल हुई हैं। लेकिन भाजपा ने दावा कर दिया कि ये महिलाएं कभी भाजपा का हिस्सा थीं ही नहीं।

बुधवार को महिला कांग्रेस ने सेक्टर-35 कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान कई महिलाओं को पार्टी में शामिल किया गया था। इसके अगले ही दिन वीरवार को भाजपा के सीनियर नेता रामवीर भट्टी ने एक बयान जारी कर दिया। कहा कि ये महिलाएं बूथ स्तर की कार्यकर्ता भी नहीं थीं, इसलिए कांग्रेस केवल इन्हें शामिल करके झूठा प्रचार करने की कोशिश कर रही है।

बिहार चुनाव की जीत देखकर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है और लोगों को गुमराह करने का काम करने लगी है। उनकी यह चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि लोग यह जान गए हैं कि विकास सिर्फ भाजपा ही करवाएगी।

ये शामिल हुई थी कांग्रेस में

भावना चड्ढा, बेबी, दामिनी, बाला, रेखा, ज्योति, नीतू, आरती, मीनू, भगवती, सुनीता, रजनी, मधु, निर्मल, अमरजीत कौर, रेशमा, प्रवीण, रिंपी, अंजलि, मनीषा, निधि, रानी, शालू और नीलम।

27 साल से पार्टी में हूं, इन्हें तो कभी नहीं देखा

मैं पिछले 27 साल से पार्टी से जुड़ा हूं। मैंने कभी इन महिलाओं को भाजपा की गतिविधियों में शामिल होते नहीं देखा। भाजपा के कार्यक्रमों में अगर कोई शामिल भी होता है तो यह जरूरी नहीं कि वे पार्टी का सदस्य भी हो।
रामवीर भट्टी, भाजपा नेता

महिला कांग्रेस में शामिल हुई भावना चड्ढा ने बताया कि उन्हें 2012 में पार्षद हीरा नेगी ने सेक्टर-46 से समिति अध्यक्ष बनाया था। 8 साल से भाजपा के साथ जुड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस में जाने का फैसला लिया।

इस फैसले के बाद से कई भाजपा नेता उन्हें फोन कर वापस पार्टी में आने के लिए कह रहे हैं। भावना ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि भाजपा के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वे कभी पार्टी से जुड़ी ही नहीं।

कांग्रेस ने भी दी सफाई

भाजपा नेता बौखला गए हैं, तभी इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं...रामवीर भट्टी का यह बयान आने के बाद कांग्रेस ने भी वीरवार को सफाई दी।

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष दीपा दुबे ने कहा कि रामवीर भट्टी का यह बयान भाजपा की बौखलाहट को दिखाता है। ये वही महिलाएं हैं, जो पिछले साल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए पूरे जोर-शोर से काम कर रही थीं। तब तो भाजपा इन्हें अपना सदस्य मान रही थी, लेकिन अब जब ये महिलाएं भाजपा की नीतियों से तंग आकर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं तो इन्हें पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या सोच रखती है।

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