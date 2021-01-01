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कोरोना:36 लोग संक्रमित, 31 ठीक होकर गए घर

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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बुधवार को शहर में 36 मरीज पॉजिटिव पाए गए। जबकि 31 मरीज ठीक होकर अपने-अपने घर गए। करीब एक हफ्ते के बाद कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। शहर में अब 186 एक्टिव मरीज हैं। जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 21015 हो गई है। इनमें से 20493 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बुधवार को कोरोना से एक मरीज की मौत होने के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 336 हो गया है। बुधवार को शहर में 140 सस्पेक्टेड मरीजों के सैंपल लिए गए। इनकी रिपोर्ट संभवत: वीरवार को आने की संभावना है।

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