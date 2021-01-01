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नई फ्लाइट की सौगात:चंडीगढ़ से जोधपुर, जम्मू, इंदौर, देहरादून के लिए 4 नई फ्लाइट 27 मार्च से

चंडीगढ़3 घंटे पहले
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नई फ्लाइट की सौगात - Dainik Bhaskar
नई फ्लाइट की सौगात

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 27 मार्च से जोधपुर, जम्मू, इंदौर, देहरादून के लिए चार नई फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ अजय कुमार ने बताया कि जोधरपुर, इंदौर और देहरादून के लिए इंडिगो फ्लाइट ऑपरेट करेगा। जम्मू के लिए गो एयर फ्लाइट ऑपरेट करेगा।

एयरलाइंस ने इन डेस्टिनेशन के लिए स्लॉट मांगे थे, जिन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। चूंकि अब समर शेड्यूल में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में इन फ्लाइट्स को समर शेड्यूल में ही शामिल किया जाएगा।

नांदेड़ साहिब की फ्लाइट इसी महीने

इसके अलावा एयर इंडिया की चंडीगढ़-नांदेड़ साहिब फ्लाइट भी जल्द शुरू करने की योजना है। सभवत: इस महीने के अंत तक यह फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। इस फ्लाइट के शुरू होने से धार्मिक स्थल नांदेड़ साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।

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