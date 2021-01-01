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दो बूंद जिंदगी की:41887 ने बच्चों को दी पोलियो की खुराक

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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पल्स पोलियो अभियान के तहत चंडीगढ़ में 41887 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। तीन दिवसीय प्रोग्राम के तहत 90037 बच्चों को यह खुराक दी जानी थी। शेष बचे बच्चों को अगले दो दिन घर जाकर पोलियो की खुराक दी जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे 0-5 साल आयुवर्ग के बच्चों को पाेलियो की खुराक जरूर पिलाएं ताकि चंडीगढ़ को पोलियो मुक्त रखा जा सके।

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