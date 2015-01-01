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कोरोना का कहर:माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए 5 एरिया, यहां से आ रहे थे ज्यादा केस

चंडीगढ़3 घंटे पहले
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  • लोगों को 14 दिन घर से बाहर न निकलने की हिदायत

कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कई लोगों की दिवाली भी कंटेनमेंट जोन में रहते हुए ही निकलेगी। दरअसल, कोई भी नया मामला न आने के 14 दिनों तक इस एरिया को सील किया जाता है और पूरी सख्ती रखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वीरवार को भी चंडीगढ़ प्रशासन ने कुल 5 अलग-अलग एरिया में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए हैं यानि अब यहां पर कोई नया कोरोना का मामला न भी आए तो भी 14 दिन के बाद ही यहां से सख्ती हटाई जाएगी।

प्रभावित एरिया को लेकर बनाई गई कमेटी की सिफारिशों पर एडवाइजर मनोज परिदा की तरफ से पांच एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश जारी किए हैं। इन एरिया में लोगों की स्क्रीनिंग और संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके, इसके लिए रेगुलर काम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है।

इन एरिया को घोषित किया कंटेनमेंट जोन...
सेक्टर-23 में मकान नंबर 1185 से 1198 और 3556 से 3561 तक, सेक्टर-38डी में मकान नंबर 3514 से 3521 तक, सेक्टर-38 वेस्ट में मकान नंबर 5571 से 5579, सेक्टर-41ए में मकान नंबर 257 से 264 और सेक्टर-45ए में मकान नंबर 278 से 283 तक

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