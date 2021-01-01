पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:टिकट बुक न करने पर कंपनी पर लगाया 5 हजार रुपए जुर्माना

चंडीगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • कस्टमर ने गलती से किसी और डेट की टिकट बुक कर ली थी कंपनी ने उसे दोबारा नहीं दी नहीं बुकिंग

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने क्लियरट्रिप कंपनी को फ्लाइट टिकट के 44 हजार रुपए रिफंड करने के निर्देश दिए हैं और कंपनी पर ₹5000 हर्जाना भी लगाया है। एक कस्टमर ने कंपनी की मोबाइल एप से फ्लाइट की टिकट बुक की थी। कस्टमर ने गलती से किसी और डेट की टिकट बुक कर दी थी। जब कस्टमर ने नई डेट्स की बुकिंग मांगी तो कंपनी ने उन्हें इंकार कर दिया।

जिसके बाद कस्टमर ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत की थी। कमीशन ने सेक्टर-38 के विशाल भारद्वाज की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है। विशाल ने शिकायत में बताया था कि उन्होंने 18 दिसंबर 2018 को क्लियर ट्रिप की मोबाइल एप से चंडीगढ़ से लखनऊ की टिकट बुक करवाई थी।

उन्होंने 28 से 30 दिसंबर के लिए रिटर्न टिकट करवानी थी लेकिन उन्होंने गलती से बुकिंग के वक्त 28 से 30 जनवरी 2019 डेट सिलेक्ट कर दी। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने डेट को मॉडिफाई करने की कोशिश की लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके।

विशाल ने कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल की और डेट चेंज करने के लिए कहा लेकिन कस्टमर केयर से उन्हें बताया कि जिस डेट पर वह फ्लाइट टिकट चाहते हैं उस डेट पर फ्लाइट नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser